A Milli Takım, Polonya'ya mağlup oldu! Son dakika... Yine hüsran yine galibiyet yok
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesinde Polonya ile yaptığı özel maçı 2-1'lik skorla kaybetti. Millilerimiz son oynadığı 4 hazırlık maçında; 3 mağlubiyet ve bir beraberlikle Euro 2024 hazırlıklarını tamamladı.
A Milli Futbol Takımız, EURO 2024 öncesi son provasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Polonya'nın 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Maçta Polonya'nın gollerini 12. dakikada Swiderski ve 90. dakikada Zalewski kaydetti.
Türkiye'nin tek golü 77. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri, EURO 2024 öncesi son provasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki F Grubu'nda ilk maçında 18 Haziran'da Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
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