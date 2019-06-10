0553 313 94 23

A Milli Takım, İzlanda deplasmanında

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:53
A Milli Takım, İzlanda deplasmanında

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın İzlanda’ya konuk olacak. Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. H grubuna yeni Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte 3’te 3 yaparak başlayan ve bu müsabakalarda kalesini gole kapatan Milliler, İzlanda karşısında da 3 puan alarak gruptaki avantajını sürdürmek istiyor.



Aday kadroda 3 eksik


A Milli Takım’da İzlanda mücadelesi öncesi aday kadroda 3 eksik göze çarpıyor. Kırmızı-beyazlılarda genç futbolcu Ozan Kabak Stuttgart’ta yaşadığı sakatlıktan dolayı aday kadrodan çıkarıldı. Ozan’ın yanı sıra Yunanistan ile oynanan özel maçta sakatlanan Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu da aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu. 3 futbolcu İzlanda karşısında sahada olamayacak.



Düdük Marciniak’ta


Millilerin, yarın Laugardalsvöllur Stadı’nda 21.45’te karşı karşıya geleceği İzlanda mücadelesini, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çadırları su basan mevsimlik tarım işçilerine battaniye ve erzak yardımı
    1. Çadırları su basan mevsimlik tarım..
    2. İran'dan çok sert açıklama! "İran'ın..
    3. Hedefleri olimpiyatlarda Türkiye'yi..
    4. Büyükşehir Belediyesi ekipleri..
    5. Bakan Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi..
    6. AA'nın "Ajans Haberciliği"..
    7. Altun'dan İzlanda'ya kınama
    8. Türkiye’de kişi başına düşen elektrik..
    9. Rakı tüketimi azaldı, Cumhuriyet..
    10. Başkan Pekmezci, birim müdürleriyle..
    11. 100. yılında 19 Mayıs ve Millî..
    12. Sed Caddesi’ne sıcak asfalt
    13. Selanik'te Türk diplomatların araçları..
    14. Sungurlu’da ilk arpa ürünü borsaya..
    15. Gençlerin dikkat dağınıklığına..
    16. (Özel) Cemaat kıbleyi 67 yıl sonra..
    17. Fatsa meydanına kavuşuyor
    18. Başkan Özkan, ailesiyle birlikte..
    19. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    20. Bakanlık resmen duyurdu! Pençe..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz