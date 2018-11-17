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A Milli Takım eski teknik direktörü Metin Türel, yaşımını yitirdi

Bir dönem A Milli Futbol Takımını çalıştıran Metin Türel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Türel için başsağlığı mesajı yayınladı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:39
A Milli Takım eski teknik direktörü Metin Türel, yaşımını yitirdi

A Milli Takım eski Teknik Direktörü, Türk futbolunun duayen isimlerinden değerli spor adamı Metin Türel, kaldırıldığı hastaneye vefat etti.

1977-1978 yıllarında A Milli Futbol Takımını çalıştıran ve 2002-2003 yıllarında A2 Milli Takım Teknik Direktörlüğü yanı sıra TFF ARPEG Teknik Direktörlüğü görevlerinde bulunan ünlü teknik adam, Beşiktaş ve Trabzonspor başta çok sayıda takımda görevde alırken, Galatasaray, Vefa, Şekerspor, İstanbulspor, PTT, Eyüp ve Taksim Spor'da kaleci olarak forma giymişti.

TFF başsağlığı mesajı yayınladı

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Türel için başsağlığı mesajı yayınlayarak, şu ifadeleri kullandı.

"Merhum Metin Türel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri ve futbol ailesine başsağlığı dileriz."

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:39
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. A Milli Futbol Takımı
  3. İstanbulspor
  4. Trabzonspor
  5. Galatasaray
  6. Beşiktaş
  7. Taksim
  8. Eyüp
  9. TFF
  10. Metin Türel

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