A Milli Takım, Andorra'yı son dakikada yıktı! A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı 89. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0 kazandı. Millilerimize galibiyeti getiren golü 89. dakikada Ozan Tufan attı. Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte 5. maçında puanını 12'ye yükseltti. Andorra ise puanla tanışamadı. Milliler, bir sonraki maçta Moldova'ya konuk olacak. Andorra ise Fransa deplasmanına gidecek.

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