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Spor A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme rakipleri
Spor

A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme rakipleri

Türkiye’nin Dünya Kupası rakipleri | 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme Grupları'nın kuraları çekiliyor. Futbolseverler kuraların ne zaman çekileceğini araştırıyor. Peki, Türkiye kaçıncı torbada? | Türkiye'nin rakipleri belli oldu mu? | Türkiye'nin grubu Dünya Kupası 2022

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:22:00 - 2020-12-07 17:27:30
A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme rakipleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar bu akşam İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Avrupa Eleme rakipleri

Türkiye’nin rakipleri kura çekiminin ardından belli olacak. Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

Avrupa elemeleri formatı

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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