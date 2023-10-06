A Milli Futbol Takımı'nda sürpriz aday kadro!
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Letonya maçlarının hazırlıklarına başlıyor.
A Milli Takım 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan'la, 15 Ekim'de ise Letonya ile karşılaşacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçlarının aday kadrosu netlik kazandı.
A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 8 Ekim Pazar akşamı TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına ertesi gün yapacağı antrenmanla başlayacak.
İlk kez 3 isim davet edildi!
Adana Demirspor'dan Ertaç Özbir ve Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız ilk kez milli takıma davet edildi.
Öte yandan sakatlıkları sebebiyle Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Kazımcan Karataş, Cengiz Ünder, Arda Güler ve Enes Ünal kadroda yer almadı.
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TFF'den yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır
Defans: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkaçar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu