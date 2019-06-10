A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da saygısızlık





REYKJAVİK (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da pasaport kontrolünde yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu ve bunun karşılığının verileceğini söyledi.

Nihat Özdemir, ay-yıldızlı takımın başkent Reykjavik'te kamp yaptığı otelin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda'daki havalimanında yaşadıklarıyla ilgili olarak, "Burada bir misafirperverlik bekliyorduk, gayet rahat kapıdan geçip, gümrük kontrolü yapıldıktan sonra otele gelmek istiyorduk. Maalesef hiç ummadığımız ve bizim için de büyük sürpriz olan şekilde havalimanının güvenlik soruşturması ile ilgili tüm oyuncularımızın şahsi eşyaları inanılmaz derecede titizlikle aranarak çok uzun bir zaman kaybettik. Bu hem oyuncularımız tarafından hem de bizler tarafından tepkiyle karşılandı." dedi.

Başka ülke takımlarının Türkiye'ye gelişinde kendilerinin misafirperverlik gösterdiklerini vurgulayan Özdemir, " Bizim ülkemize geldiklerinde büyük bir misafirperverlikle karşılıyoruz, federasyondan ilgili arkadaşlarımızı takıma karşılamaya yolluyoruz. Gümrükte pasaport kontrolünde herhangi bir sıkıntı olmadan istirahat edecekleri otele kadar onlara eşlik ediyorduk. Bunu göremedik, sıkıntı yaşadık ve tabii ki buna büyük tepki koyduk. Bırakın sadece bizi bütün Türkiye buna tepki koydu haklı olarak. Bu muameleye biz layık değildik, böyle olmamalıydı." diye konuştu.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini aradığını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti bize hemen sahip çıktı. Spor Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız ve bu sabah da erken saatlerde, Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat telefonla aradı, duyduğu üzüntüyü anlattı, gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Hocamız Şenol Güneş ve tüm oyuncularımıza iyi niyetlerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Biz de oyuncularımıza ve teknik heyetimize bunları aktardık. Kendisi yarın gelecek Gençlik ve Spor Bakanımızın hemen bir gün önceye yani bugün seyahat etmeye karar verdiklerini iletti. Bugün Spor Bakanımız, tahmin ediyorum akşam saat 22.00 civarında havalimanına ulaşmış olacak, biz de kendilerini karşılamaya gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bu işe çok büyük tepki koydu, Türk halkı bu işe çok büyük tepki koydu. Üzüntülüyüz ama inşallah bu olay sporcularımız üzerinde müspet bir etki yaratsın ve burada bize yapılan bu muameleyi , misafirlik kabul edemeyeceğimiz olaya sahada tepki koysunlar, iyi bir futbol oynayarak, buradan puan ya da puanlarla dönelim ve başarımızın devam ettiğini hep birlikte görelim."

- "Irkçılığa benzeyen bir olay"





Nihat Özdemir, bir kişinin havalimanında Emre Belözoğlu açıklama yaparken fırçayı uzatmasının ise basit olay olmadığını dile getirdi.

Özdemir, "Başta biz de ne olduğunu anlayamadık fakat Sayın Büyükelçimiz Norveç'in başkenti Oslo'dan buraya geldi ve kendisi ile görüştük. Maalesef o yapılan hareket basit bir hareket değil, bir siyasi tarafı olduğunu gördük. Sayın Büyükelçimiz bu konuyu bize anlattı. Irkçılığa benzeyen bir olay. Bizim haberimiz yoktu gerçekten. Bunu ve burada yaşanan tüm olayları UEFA'ya bir rapor halinde, Servet Yardımcı'nın önderliğinde anlatacağız. Gerçekten çok çirkin bir olay. Büyük bir protesto ile bunu karşılamak istiyorum ve bunun karşılığının mutlak suretle vereceğimizin de unutulmaması gerektiğini söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özdemir, bu olayı gerçekleştiren kişinin durumu hakkında ise, "Sayın Büyükelçimiz konunun üzerinde ve takip ediyor. Devletler arası bir konudur, bunun maalesef siyasi tarafının olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla devletimiz her türlü girişimi yapmaktadır. Kesinlikle UEFA nezdinde de bir sonucu olacaktır, UEFA Yönetim kurulu veya ceza kurulu bunu yapacaktır." açıklamasını yaptı.





- Servet Yardımcı: "Detaylı raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz"





TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da konu hakkında şunları söyledi:

"Çok rahatsız edici bir durum. Bu karşılamayı UEFA ile görüştüm, onlar da çok rahatsız. Bu konuyu araştıracaklarını ve tasvip etmediklerini söylediler. Bugün ve yarın tüm detaylar netleştikten sonra detaylı raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz ve onlardan bu işin daha ileri safhalarda araştırma yapılmasını isteyeceğiz ve gelişmeleri bekleyeceğiz."

İzlanda Futbol Federasyonu ile bugüne kadar yakın ilişkileri olduğunu da kaydeden Yardımcı, "Türkiye'de oynadıkları maçlarda onları çok iyi bir şekilde ağırladık. Çok yanlış bir bilgi, uzaktan yakından ilgisi yok. Onun için çok rahatsız olduk. İzlanda'da böyle bir karşılamayı kesinlikle beklemiyorduk. İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı ile de görüştüm. Tabii ki çok üzgün. Bizi bugün ziyaret edeceğini söyledi. Onu dinleyeceğiz ama Konya'da böyle bir karşılama olması mümkün değil." şeklinde konuştu.















