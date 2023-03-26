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Spor A Milli Futbol Takımımız ilk maçta fırtına gibi esti
Spor

A Milli Futbol Takımımız ilk maçta fırtına gibi esti

Yeniakit Publisher
2023-03-26 01:22:00 -
A Milli Futbol Takımımız ilk maçta fırtına gibi esti

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, geriye düştüğü müsabakada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gruptaki ilk maçımızdan 3 puan aldık.

A Milli Futbol Takımımızın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Geriye düştüğümüz maçtan 2-1 galip ayrıldık ve elemelere 3 puanla başladık.

Maçta gol perdesini Ermenistan açtı. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Ozan Kabak'ın kendi ağlarını bulduğu golle maçta öne geçti.

35. dakikada Orkun Kökçü, ceza sahası dışından şık bir gole imza attı. Yıldız futbolcu, topu adeta iğne deliğinden geçirdi.

Ay-Yıldızlı takımımız 64'te Kerem Aktürkoğlu ile öne geçti. Enes Ünal'ın serbest vuruşu hızlı kullanıp Kerem'le buluşturduğu top, aynı güzellikle sonuçlandı. Maçı 2-1 kazandık.

Sırada Hırvatistan var

A Milli Takımımızın D Grubu'ndaki ikinci maçı Hırvatistan'a karşı. Karşılaşma 28 Mart Salı günü Bursa'da oynanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

85. dakikada Enes Ünal'ın yerine oyuna giren Umut Nayir, 29 yaşında ilk kez A Milli formayı giydi.

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