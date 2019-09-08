A Milli Futbol Takımı tekne turu yaptı

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre dün akşam oynanan maçta Andorra'yı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, bu sabah antrenmanından sonra Boğaz'da tekne turuna çıktı. Anadolu Hisarı İskelesi'nden başlayan ve Boğaz'ın her iki yakasını kapsayan tekne turu iki saat sürdü. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, tur esnasında Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



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