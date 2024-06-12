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Spor A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya geldi
Spor

A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-12 12:21:00 -
A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Almanya'daki kamp merkezine geldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya ulaştı. Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan özel uçakla Hannover Havalimanı'na gelen kırmızı-beyazlılar, otobüsle Barsinghausen'deki kamp yapacağı oteline geçti.

 TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da kafilede yer aldı.

 Milliler, şampiyonada hazırlıklarını Barsinghausen kasabasında bulunan tesislerde sürdürecek.

 A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 11.30'da Barsinghausen'deki kamp merkezi yakınında yer alan August Wenzel Stadyumu'nda halka ve medyaya açık antrenman yapacak. Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile T.C. Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenman biletleri tükendi.

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