  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın koordinasyon toplantısı yapıldı
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın koordinasyon toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:15:06 -
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın koordinasyon toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı koordinasyon toplantısı, İstanbul'daki Başkanlık Ofisi'nde yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay başkanlığında yapılan toplantıya A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, antrenör Mert Karatop ile on-line olarak A Milli Erkek Voleybol Takımı Menajeri Aziz Azad Dural'ın katıldığı bildirildi.

Toplantıda, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri için, 11-16 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak eleme müsabakalarına katılacak A Milli Erkek Takımı'nın kamp ve müsabaka organizasyonuyla ilgili teknik heyetle değerlendirmeler yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den ihraç edilmişti... İşte Cemal Enginyurt'un yeni partisi!
Siyaset

MHP'den ihraç edilmişti... İşte Cemal Enginyurt'un yeni partisi!

Cumhur İttifakı'nı zedeleyen çıkışları nedeniyle MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Demokrat Parti’ye geçeceği iddia..
Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız
Dünya

Yunanistan'ı karıştıran sözler: Türkiye'nin sancağı olacağız

Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas katıldığı bir canlı yayında Yunanistan'da halktan gizlenen gerçekleri ve Türkiye'nin Doğu Akden..
Melikşah'dan sonra kim sultan oldu? Melikşah'ın yerine kim geçti?
Tarih

Melikşah'dan sonra kim sultan oldu? Melikşah'ın yerine kim geçti?

Melikşah'tan sonra tahta kim geçti? Uyanış Büyük Selçuklu'da Melikşah'ın hangi oğlu tahta geçti? Melikşah ya da Büyük Selçuklu tarihindeki t..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay