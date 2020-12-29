A Milli Erkek Voleybol Takımı İstanbul'da kampa girdi
ANKARA (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul'da kampa girdi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Nedim Özbey yönetiminde hazırlıklarına başlayan milliler, çalışmalarını 10 Ocak'a kadar İstanbul'da sürdürecek.
TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşen ilk antrenmanı, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu ile Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da izledi.
A Milli Takım, 10 Ocak Pazar günü Kuzey Makedonya'ya hareket edecek.
Türkiye'nin 18 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Arslan Ekşi, Oğulcan Yatgın, Arda Bostan, Adis Lagumdzija, Metin Toy, Ramazan Efe Mandıracı, Burak Baturalp Güngör, Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Doğukan Ulu, Vahit Emre Savaş, Faik Samed Güneş, Ahmet Tümer, Burak Mert, Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu.