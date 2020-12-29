  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı İstanbul'da kampa girdi
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı İstanbul'da kampa girdi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:07:36 -
A Milli Erkek Voleybol Takımı İstanbul'da kampa girdi

ANKARA (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, İstanbul'da kampa girdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Nedim Özbey yönetiminde hazırlıklarına başlayan milliler, çalışmalarını 10 Ocak'a kadar İstanbul'da sürdürecek.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşen ilk antrenmanı, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu ile Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da izledi.

A Milli Takım, 10 Ocak Pazar günü Kuzey Makedonya'ya hareket edecek.

Türkiye'nin 18 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Arslan Ekşi, Oğulcan Yatgın, Arda Bostan, Adis Lagumdzija, Metin Toy, Ramazan Efe Mandıracı, Burak Baturalp Güngör, Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Doğukan Ulu, Vahit Emre Savaş, Faik Samed Güneş, Ahmet Tümer, Burak Mert, Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD medyasından bomba Erdoğan itirafı: Böylesini görmedik
Gündem

ABD medyasından bomba Erdoğan itirafı: Böylesini görmedik

Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz ve Karabağ'daki tarihi başarıları dünya gündemine damgasını vurdu. Amerikan Foreign Policy dergisinde yayıml..
Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak
Ekonomi

Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların a..
Putin'in aşı teklifine Erdoğan'dan olumlu cevap! Türkiye ve Rusya'dan flaş karar
Siyaset

Putin'in aşı teklifine Erdoğan'dan olumlu cevap! Türkiye ve Rusya'dan flaş karar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Soçi kentinde bir araya geldi. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay