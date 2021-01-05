  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2021-01-05 19:01:10 -
A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takım günü tek antrenmanla geçirdi.

Milli takıma uygulanan yeni tip koronavirüs testleri ise negatif sonuçlandı.

Kamp çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan milli oyuncu Oğuzhan Karasu, çalışmaların ilk bölümünü tamamladıklarını belirterek, "İyi bir hazırlık süreci geçiyoruz. Zaten kampa formda ve hazır bir şekilde geldik. Kamp sürecinde takım uyumunu yakalayıp elemeleri geçmek, ardından da Avrupa Şampiyonası'nda gruplara kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin
Dünya

Rusya’ya şok tepki: Topraklarımızı geri verin

Estonya Meclis Başkanı Henn Põlluaas, Rusya’nın Peskov ve Leningrad Vilayetine ait bazı toprakların ülkelerine devredilmesi gerektiğini söyl..
Doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre; Cezayir'den yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türki..
‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'
Dünya

‘İran’ın da başı belada’ diyerek duyurdu! 'Türkiye ile operasyon düzenlemeliyiz'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK konusunda İran'a uyarıda bulunarak, 'Irak, Türkiye ve İran ortak hareket e..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay