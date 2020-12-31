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Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü
Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:37:28 -
A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı takım günü tek antrenmanla tamamladı.

Milli pasör Oğulcan Yatgın, kamp süreciyle ilgili, "Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için önümüzde eleme turnuvası var. Bizim için oldukça önemli bir turnuva. Öncelikli hedefimiz elemeleri başarıyla geçerek, Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. Elemelerde Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile mücadele edeceğiz. Takım içinde her zaman olduğu gibi güzel bir atmosfer var. Yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamp sürecini en iyi şekilde geçip, elemelerden istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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