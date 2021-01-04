A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 12-16 Ocak'ta düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına devam etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren ay-yıldızlı takım, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda başantrenör Nedim Özbey yönetiminde günü çift antrenmanla geçirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takımın menajeri Pelin Çelik, erkek milli takım oyuncularını ziyaret etti.
Guidetti, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için A Milli Erkek Voleybol Takımı’na başarılar diledi.
Antrenmanı, Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu ile Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay da takip etti.