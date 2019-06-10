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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’yı ağırlayacak

2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı ilk 4 maçı da kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, guruptaki beşinci maçında Belçika’yı Trabzon’da ağırlayacak.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:33
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika’yı ağırlayacak

2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde oynadığı ilk 4 maçı da kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, guruptaki beşinci maçında Belçika’yı Trabzon’da ağırlayacak. Dün akşam Trabzon’a gelen Milliler, zorlu maçı da kazanarak zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırmak istiyor.


CEV Avrupa Altın Ligi’nde A Grubu’nda mücadele veren A Milli Takım, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 16.30’da Trabzon Beşirli Spor Kompleksi, Çok Amaçlı Spor Salonu’nda Belçika ile 5. hafta karşılaşmasına çıkacak. Filenin Efeleri, 5’te 5 yapıp Final Four yolunda önemli bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor. Takım Kaptanı Arslan Ekşi, “İyi bir kadromuz var. Trabzon halkının desteğiyle Belçika’yı da yenerek Final Four’a bir adım daha yaklaşmak istiyoruz” diye konuştu.



Biletler ücretsiz


Karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olacağını söyleyen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Türkiye, milli maçta tüm dünyaya gücünü bir kez daha gösterecektir. Trabzon halkının da, Türk bayrakları ile salonu doldurarak Milli Takımımızı coşkuyla destekleyeceğine yürekten inanıyorum” dedi.



Çekiliş var


2019 CEV Avrupa Altın Ligi maçı öncesinde, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda bilet alan seyirciler arasında çekiliş yapılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kura ile belirlenecek olan 3 kişiye Milli Takım forması, oyun konsolu ve cep telefonu hediye edecek.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:33
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