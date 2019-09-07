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A Milli Erkek Basketbol Takımı, umutlarını son maça taşıdı

- Ay-yıldızlı ekip, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde Karadağ'ı 79-74 yenerek olimpiyat elemelerine katılma iddiasını sürdürdü- Milli takımda Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz sakatlandı

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:29
A Milli Erkek Basketbol Takımı, umutlarını son maça taşıdı


DONGGUAN (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde Karadağ'ı 79-74 yenerek olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı.

Turnuvanın 1. turunda tek galibiyet alabilen ve klasman mücadelesine kalan milli takım, O Grubu'nda Karadağ karşısında ilk yarıda etkisiz bir oyun sergiledi. Karşılaşmanın büyük bölümünde geride kalan milli takım, özellikle son 5 dakikadaki iyi oyunuyla rakibini 79-74 yenmesini bildi.


- Son 5 dakikada maçı kazandı


Milli takım, maçın son 5 dakikasında yaptığı iyi savunmayla rakibini mağlup etti.

Mücadelenin 35. dakikasında 65-53'lük skorla 12 sayı geriye düşen milliler, kalan sürede sadece 9 sayı yerken, rakip potaya 26 sayı bıraktı.

Türkiye'de 19 sayı üreten ve 4 ribaunt alan Cedi Osman, karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi. Kenardan gelen Metecan Birsen ise 25 dakika görev aldığı maçta katkısıyla galibiyette rol oynadı. 24 yaşındaki basketbolcu, 15 sayı ve 8 ribauntluk performans ortaya koydu. Millilerin oyun kurucusu Scottie Wilbekin ise 13 asistin yanı sıra 9 sayıyla önemli katkı yaptı.


- Olimpiyat elemeleri için Yeni Zelanda karşısına çıkacak


A Milli Takım, olimpiyat elemelerine katılma yolundaki son maçında Yeni Zelanda ile 9 Eylül Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Yeni Zelanda'yı da yendiği takdirde O Grubu'nu lider tamamlayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.


- Ersan İlyasova forma giymedi


Millilerde sakatlığı bulunan Ersan İlyasova, Karadağ karşısında forma giymedi.

Türkiye'nin Çekya ile yaptığı maçta ayak bileğinden sakatlanan ve kritik karşılaşmada oynayamayan Ersan, takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak mücadeleyi yedekler bölümünde izledi.


- Sertaç ve Furkan da sakatlandı


A Milli Takım'ın Karadağ müsabakasında Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz sakatlandı.

Sertaç Şanlı, karşılaşmanın 17. dakikasında pota altı mücadelesinde yerde kaldı. Sekerek sahadan çıkan Sertaç'ın ayağı bandaja alındı. Milli oyuncu, kalan bölümde forma giyemedi.

Millilerin başantrenörü Ufuk Sarıca, pota altındaki rotasyonunun azalmasının ardından turnuvanın ilk üç karşılaşmasında süre alamayan Ege Arar'a da Karadağ karşısında görev verdi.

A Milli Takım'da sakatlar kervanına Furkan Korkmaz da katıldı. Mücadelenin bitimine 1,5 dakika kala göğsüne darbe alan Furkan, Karadağ yedek oyuncularının bulunduğu bölümde yerde kaldı.

Daha sonra kenara gelen Furkan'ın nefes almakta zorlandığı görüldü. Mücadelenin bitimine 28 saniye kala soyunma odasına giden Furkan, kontrol için hastaneye götürüldü.


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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:29
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Ersan İlyasova
  4. Karadağ
  5. Sertaç Şanlı
  6. türkiye

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