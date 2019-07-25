A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü25 Temmuz 2019 Perşembe 21:43
İSTANBUL (AA) - Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da kamp yapan ay-yıldızlılar dördüncü günü çift antrenmanla geçirdi.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Kranjska Gora Arena'da gerçekleşen günün ilk antrenmanında halter ve şut çalışmaları yapıldığı belirtildi. Basketbolcuların günün ikinci idmanında ise beşe beş hücum çalışmaları ve savunma setleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.
Ay-yıldızlılar, Slovenya'daki hazırlıklarına 30 Temmuz'a kadar devam edecek.
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