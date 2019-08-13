A Milli Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı



İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Metin Türen ve Muhsin Yaşar, kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki oyuncu, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda yer alamayacak. Dünya Kupası'nın hazırlıklarını 14 oyuncuyla sürdürecek ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler bulunuyor: Buğrahan Tuncer, Berk İbrahim Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

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