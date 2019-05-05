A klasman hakemleri, "online VAR" uygulamalarına başladı





İSTANBUL (AA) - Antalya Side'de devam eden Spor Toto Gelişim Ligleri finallerinde, A klasman hakemlerinin VAR sertifikasyon programına dahil olan "online VAR" sistemi uygulaması kullanılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A klasman hakemlerinin VAR sertifikasyon programına dahil olan online maç uygulamalarında A klasman hakemleri, Gelişim Ligi maçlarında hakem, VAR ve AVAR olarak görev yaparak son aşamayı da tamamlamış olacak.

Spor Toto Gelişim Ligi Finalleri'nin ilk bölümü olan 16 yaş altı finallerinde A klasman hakemleri, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyeleri Ferhat Gündoğdu, Kamil Abitoğlu ve Hakan Sivriservi denetiminde görev yaparken, hakemlere VAR Koordinatörü Barış Şimşek, FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve MHK eğitimcisi Sebahattin Şahin tarafından eğitim ve geri bildirim çalışmaları yapıldı.

Yarın oynanacak 16 yaş altı final maçlarının ardından VAR çalışmaları, 14 yaş altı ve 15 yaş altı turnuvaları ile devam edecek.