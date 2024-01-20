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Gündem A Haber muhabirine saldıran vandallar tutuklandı
Gündem

A Haber muhabirine saldıran vandallar tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 07:29:00 -
A Haber muhabirine saldıran vandallar tutuklandı

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı. Zanlılar, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı tekmeleyip yumrukladı. O anlar kameralara da yansıdı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı darp eden 3 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli de sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilmişti. 3 kişinin de tutuklandığı öğrenildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturması yürütülen rüşvet operasyonunda Büyükçekmece Belediyesi'nde iddialar ile ilgili aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü odalarında arama yapılmak için polis eşliğinde Belediye Başkanlığı'na getirildi. Bu sırada belediye önünde toplanan kalabalık, gözaltına alınanlara destek verdi.

Arama işlemlerinin ardından zanlılar tekrar emniyete götürülmek için belediye binasından çıkartıldı. Belediye önündeki kalabalık da bu sırada slogan atarak operasyonu protesto etti. Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti.

YUMRUKLANDI VE YÜZÜNE TEKME ATILDI

Bir şahıs A Haber muhabirini yumrukladı. Ardından yere düşen muhabir Vural'a yerde tekmelerle saldırıldı. Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öfkeli kalabalık araya giren diğer basın mensupları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yapılan araştırmalarda 3 şüpheli şahsın tespit edildi.

Tespit edilen şüpheli şahıslar Emre Özer, Serhat Akgün ve Yunus Emre Çelik gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Gözaltı sonrası emniyette işlemleri tamamlanan Emre Özer, Serhat Akgün ve Yunus Emre Çelik sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Sevk edilen 3 şüpheli kasten yaralama, haberleşmenin engellenmesi, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, mala zarar verme, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi suçlarından tutuklandı.

"BİR KADINA NASIL EL KALDIRIYORSUNUZ?"

Yaşananları aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olayla ilgili şunları söyledi:

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuyla alakalı savcılığın yürüttüğü bir operasyon aslında. Biz de gazeteciler olarak takip etmek istedik ve orada takibimizi sürdürüyorduk. O protestoların içerisinde olan bir kişi yaşlı bir kadının boğazına sarılıp ağıza alınmayacak bir hakaret duyduğum anda gazetecilik karakterim bir kenara dursun insanlık haliyle annemi ve kardeşimi düşünerek "Bir kadına nasıl el kaldırıyorsunuz?" dedim.

Bu sorudan rahatsız olan bir kişiler bana hiçbir cevap vermeden saldırdılar. Saldırı esnasında elmacık kemiğime, dudağıma yere düştükten sonra sırtıma bacağıma tekme, tokat ve yumruk yedim. Gözlüğümde de çok ciddi bir çizik oluştu ve değiştirilmesi gerekiyor yine yayınlardan kullandığım kulaklığım kullanılamaz halde. Bunlar oradaki saldırıda hasar almış durumda. Adli süreç başlatıldı. Şu an ifademi verdim ve darp raporumu aldım"

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