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Aktüel A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:23:30 -
A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çimen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 7 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde İssam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" adlı fotoğrafını seçen Çimen, Filistinlilerin dünyada yalnız bırakılmış bir millet olduklarını belirterek, "Artık erkekler ya yavaş yavaş öldürülüyor ya da hapislerde çürütülüyor. Yaşlılar ve anneler gördüğüm kadarıyla direniyor. Bu fotoğrafı çok değerli buldum. Direnişin sembolü, büyük bir anlamı var." dedi.

- "Bütün depremlerin sembolü olacak bir fotoğraf"

Foto muhabiri Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafı ile Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğraflarına da oy veren Çimen, şu değerlerlendirmelerde bulundu:

"(Deprem'den kurtulan Ayda) Allah'ın tamamen biz aciz kullarına emaresi olarak görüyorum bir bebeğin mucize olarak kurtuluşunu. Bu çağda anlamak isteyenler için büyük bir ibretlik fotoğraf. Bütün depremlerin de sembolü olacak bir fotoğraf. Bundan sonra deprem olsa Ayda bebeğin 91 saat sonra kurtuluşu belge niteliğinde olacak ve umutları da artıracak. Aslında canlar yaşayabilir, Allah isterse onu günlerce saklayabilir.

Ayasofya'nın açılışı da gerçekten bu topraklarda dirilişin sembolü. Açılışı yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Tarihi bir olay. Ayasofya'yı açanlar da tarihe geçti. Başta Cumhurbaşkanımızın büyük bir iradesi var. Milletimizin de isteği böyleydi yıllarca. Umutların somutlaştığı bir açılış."

- "Muhammed bebeklerin bizi affetmesi lazım"

Yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" fotoğrafını oylayan Çimen, bu fotoğraftan ders çıkarılması gerektiğini kaydederek, "Milyonlarca insanın gitmek için mücadele ettiği bir mekan bir hastalıkla birlikte izole oluyor. Bunun insanlık için ibretlik olduğunu düşünüyorum. Kabe evet öksüz ama sahibi var." diye konuştu.

Yine aynı kategoride foto muhabiri Cem Genco'nun "Suriye'de savaş oyunu oynayan Selva" fotoğrafını da seçen Çimen, "Bu da bize bir ders. Çocuklar savaş oyunu oynamamalı, kendi oyunlarını oynamalı. Selva bize böyle bir ibretlik fotoğraf veriyor." ifadesini kullandı.

Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy vermek istediğini belirten Çimen, fotoğrafın konuştuğunu vurgulayarak, "Muhammed bebeklerin bizi affetmesi lazım. Onlarla helalleşmeden bu dünyada çok da huzur olmayacak gibi." şeklinde konuştu.

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oylayan Çimen, fotoğrafı çok önemsediğini ve çocukların bu şekilde kendi oyunlarını oynamaları gerektiğini söyledi.

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