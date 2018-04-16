994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce durumundan şüphelenilen bir şahsın yapılan üst aramasında 994 adet uyuşturucu hap ve toplam ağırlığı 671 gram gelen 58 paket uyuşturucu esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 850 Türk Lirası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıslar adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.