99 deprem sonrası Düzce, yatay mimariyle büyüyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce’nin, Türkiye’nin en genç ili olduğunu ve 12 Kasım 1999 depreminin ardından aynı yılın 9 Aralık tarihinde il statüsüne alındığını anımsattı.

Depremin ardından il olunmasıyla birçok konuda yeni tedbirler alma yoluna gittiklerini anlatan Özlü, şöyle konuştu:

“17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yıllarında yaşanan depremlerin ardından Düzce’de konut stoku yenilendi. Burada kentsel dönüşümler hızlıca gerçekleştirildi. Dolayısıyla Düzce bu yeni konut stoku sayesinde 23 Kasım’da yaşadığımız depremi tek bir can kaybı olmadan atlattı. Düzce’de kentsel dönüşümler ve konut stokunun yeni olmasını çok çok önemsiyor ve titizlikle üzerinde duruyoruz. Bundan sonraki süreçte de yeni konut stoku ve kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam edecek.”