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Yerel 99 deprem sonrası Düzce, yatay mimariyle büyüyor
Yerel

99 deprem sonrası Düzce, yatay mimariyle büyüyor

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da iki büyük depremin ardından yapı stokunun büyük kısmı hasar alan ve 9 Aralık 1999’da il statüsüne geçirilen Düzce, her geçen yıl bu felaketin kötü izlerini silip, yatay mimari modeliyle yeniden ayağa kalktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 14:33:00 -
99 deprem sonrası Düzce, yatay mimariyle büyüyor

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce’nin, Türkiye’nin en genç ili olduğunu ve 12 Kasım 1999 depreminin ardından aynı yılın 9 Aralık tarihinde il statüsüne alındığını anımsattı.

Depremin ardından il olunmasıyla birçok konuda yeni tedbirler alma yoluna gittiklerini anlatan Özlü, şöyle konuştu:

“17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yıllarında yaşanan depremlerin ardından Düzce’de konut stoku yenilendi. Burada kentsel dönüşümler hızlıca gerçekleştirildi. Dolayısıyla Düzce bu yeni konut stoku sayesinde 23 Kasım’da yaşadığımız depremi tek bir can kaybı olmadan atlattı. Düzce’de kentsel dönüşümler ve konut stokunun yeni olmasını çok çok önemsiyor ve titizlikle üzerinde duruyoruz. Bundan sonraki süreçte de yeni konut stoku ve kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam edecek.”

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