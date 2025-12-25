99 bin tavuk itlaf ediliyor: Hollanda’da 6. Kuş Gribi vakası

Yetkililer, Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu NVWA tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Veulen’de bulunan bir yumurta tavuğu çiftliğinde kuş gribi virüsünün doğrulandığını açıkladı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık 99 bin tavuğun itlaf edilmesi kararlaştırıldı.

NVWA’nın verdiği bilgilere göre, enfekte çiftliğin 1 kilometre yarıçapında 4, 3 kilometre yarıçapında ise 10 farklı kümes hayvanı işletmesi bulunuyor. Bu işletmelerin önümüzdeki iki hafta boyunca düzenli olarak kontrol edileceği belirtildi.

10 KİLOMETRELİK ALANDA TAŞIMA YASAĞI

Salgın nedeniyle 10 kilometrelik koruma bölgesinde yer alan en az 50 çiftlik için derhal taşıma yasağı yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda; canlı kümes hayvanı, kuluçkalık yumurta, sofralık yumurta taşınması yasaklandı. Ayrıca kuş gübresi ve kullanılmış altlıkların da bölge dışına çıkarılmasına izin verilmiyor.

ÖNCEKİ VAKALARLA BAĞLANTI İNCELENİYOR

Yetkililer, Veulen’deki işletmenin, 20 Aralık’ta Ysselsteyn’de tespit edilen kuş gribi vakasının bir kilometrelik yakın çevresinde yer aldığına dikkat çekti. Limburg’daki ilk enfeksiyon Kasım ayında Born’da görülmüş, yaklaşık 50 kaz, ördek ve kuğu itlaf edilmişti. Sonrasında Tienray, Helden ve Weert bölgelerinde de benzer vakalar kayıtlara geçti.

BÖLGESEL RİSK DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, Limburg genelinde art arda görülen vakaların, özellikle yoğun kümes hayvancılığı yapılan bölgelerde biyogüvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor. NVWA, yeni vakalara karşı çiftçileri tedbirli olmaya çağırırken, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.