970 metreden gelen serseri kurşunla ölmüş!

Erdem Şeker, 28 Mayıs günü otomobilini lastik değişimi için Ankara'nın Altındağ ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki tamirhaneye götürdü. Erdem Şeker, dükkanın önünde vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada olay sırasında 7-8 el silah sesi duyulduğu ve yaklaşık 4-5 saniye sonra da Erdem Şeker'in vurulduğu tespit edildi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde şüpheli bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine silahın uzak bir noktadan ateşlenmiş olabileceği üzerinde duruldu.

DHA'daki habere göre, yapılan araştırmada olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi Gökçer Efe Konutları’ndaki binadan silah atışı yapıldığı belirlendi. Binanın çatı katındaki terasta yapılan aramada 8 boş kovan, 9'uncu kata çıkan merdivende çiçek saksılarının arkasında ise tabanca bulundu. Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede Erdem Şeker'in vücudundan çıkan kurşunun bulunan tabancadan atıldığı saptandı.