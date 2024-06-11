96 yaşındaki adamın hayata dair tavsiyeleri büyük beğeni topladı
Yaşar Süngü, Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında, 96 yaşındaki bir adamın hayata dair tavsiyelerini okuyucularıyla paylaştı. İhtiyar adamın, merhametli ve minnettar olmanın gerekliliğini vurguladığını belirten Süngü, yazısında şunları kaydetti:
Yaşar Süngü, Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında, 96 yaşındaki bir adamın hayata dair tavsiyelerini okuyucularıyla paylaştı. İhtiyar adamın, merhametli ve minnettar olmanın gerekliliğini vurguladığını belirten Süngü, yazısında şunları kaydetti:
"Sokakta mikrofonu uzattığı adamın 96 yaşında olduğunu öğrenince, “İnsanlara hayatta ne tavsiye edersiniz amca” dedi.
İhtiyar adamın tavsiyeleri kitabın tam ortasından;
Geriye gitmeyi sevmem, çünkü geçmişle ilgili yapabileceğin bir şey yoktur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Olduğun yeri kabullen, ilerle ve anın içinde olmaya çalış.
Sahip oldukların için minnet duy ve merhametli ol.
Değiştirebiliyorsan tamam ama değiştiremiyorsan bırak gitsin. (...)"