  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri’de yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:58:53 -
95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri’de yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı kadın evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karlıtepe Sokaktaki evinde yalnız yaşayan T.A.’dan (95) haber alamayan yakınları eve geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale de yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.


T.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı