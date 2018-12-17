949 milyarlık maraton bu hafta sona eriyor

TBMM Genel Kurulu’nda, hafta sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ile bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

Gözler TBMM’de

Bugün ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu bütçeleri ele alınacak.

2019 yılı bütçesinin Genel Kurulda bu haftaki görüşme takvimi şöyle:

-18 Aralık Salı: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu.

-19 Aralık Çarşamba: 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 14. maddesine kadar oylanması.

-20 Aralık Perşembe: 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 16. maddesine kadar oylanması. 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının maddelerinin oylanması.

-Meclisin bütçe maratonu, 21 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak.

Yıldırım yönetecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın TBMM Genel Kurulunu yöneteceği son gün, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının açık oylamaları da yapılacak.

Rakamlarla 2019 bütçesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi olma özelliği taşıyan 2019 yılı bütçesi, bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin TL, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin TL ödenek veriliyor.

Teklifle; genel bütçenin gelirleri 867 milyar 296 milyon 403 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 11 milyar 179 milyon 800 bin TL’si öz gelir, 63 milyar 704 milyon 956 bin TL’si Hazine yardımı olmak üzere, toplam 74 milyar 884 milyon 756 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumları gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin TL’si öz gelir, 116 milyon 591 bin TL’si Hazine yardımı olmak üzere toplam 6 milyar 536 milyon 982 bin TL olarak tahmin ediliyor.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 80 milyar 250 milyon TL olarak öngörülüyor.