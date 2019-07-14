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94 ülkeden 570 FETÖ'cü hainin iadesi istendi

Adalet Bakanlığı, bugüne kadar aralarında ABD, Almanya, Romanya ve Belçika'nın da yer aldığı 94 ülkeden 570 Fetullahçı Terör Örgütü mensubunun iadesini talep etti.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:43
94 ülkeden 570 FETÖ'cü hainin iadesi istendi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından, aralarında 15 Temmuz2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçanların da bulunduğu örgüt mensuplarına yönelik iade dosyaları hazırlandı.

Bakanlık, bugüne kadar 94 ülkede yaşadıkları belirlenen 570 FETÖ mensubu hakkında savcılıklar ve mahkemeler tarafından hazırlanan iade dosyalarını ilgili ülkelere iletti.

Aralarında ABD, Almanya, Romanyave Belçika'nın da bulunduğu ülkelerden örgüt üyelerinin Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi.

Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, yine bu ülkede olduğu ileri sürülen örgütün sözde hava kuvvetleri imamı, darbe girişiminin "sır kutusu"Adil Öksüz'ün de iadesine ilişkin talepte bulundu.

ABD'den ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra aralarında terörist başının en yakınındaki isimlerden Cevdet Türkyolu, özel doktoru Kudret Ünal, örgütün basın organlarında görevli Ekrem Dumanlı, kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu, Hakan Şükür ve armatör İhsan Kalkavan gibi isimlerin Türkiye'ye iadesi istendi.

109 FETÖ'cü sınır dışı edilerek iade edildi

Yapılan girişimler sonucunda 23 ülkedeki 109 FETÖ mensubu bu ülkeler tarafından sınır dışı edilerek Türkiye'ye iade edildi.

Adalet Bakanlığınca, iade taleplerinin yanı sıra örgütün yurt dışında bulunan üst düzey yönetici ve üyelerinin geçici tutuklanmaları da gündeme getirildi. Bu kapsamda da 54 ülkeye, 152 FETÖ mensubunun geçici tutuklanması talebi gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:43
  1. Adalet Bakanlığı
  2. FETÖ
  3. FETÖ iade
  4. Celal Kara
  5. Zekeriya Öz
  6. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen

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