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Yerel 93 yaşındaki Kore Gazisi vefat etti
Yerel

93 yaşındaki Kore Gazisi vefat etti

Mersin’de 93 yaşında vefat eden Kore Gazisi Veli Kulak son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 16:05:00 -
93 yaşındaki Kore Gazisi vefat etti

Kore savaşında katılan 93 yaşındaki Veli Kulak, Mersin’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kore Gazisi Kulak’ın için Erdemli ilçesine bağlı Gürcüş Sarılar Mahallesi mezarlığında cenaze töreni yapıldı. Törene Kaymakam Aydın Tetikoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Akgül, jandarma personeli, mahalle sakinleri, yakınları ve ailesi katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Kulak’ın naaşı mahalle mezarlığında dualarla toprağa verildi.

3 çocuk babası olan Kulak’ın, Türkiye’den Kore ye giden ilk birlikte yer aldığı öğrenildi.

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