93 bin ton plastik atık ekonomiye kazandırıldı

Bakanlık tarafından lisanslandırılan firmalarca toplanan plastik atıklar geri dönüştürülerek plastik ev eşyası, oyuncak ve tekstil ürünleri üretiminde kullanılıyor. Polietilen ve polikarbonat, polietilen ve poliamid, polivinilklörür, polipropilen ve polistiren olmak üzere 5 farklı türden oluşan plastik atıkların 1 tonunun geri dönüşümü ile 5 bin 774 kilovatsaat enerji ve yüzde 80 enerji tasarrufu sağlanabiliyor.