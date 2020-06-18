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Ekonomi

93 bin ton plastik atık ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yılın ilk 4 ayında 93 bin ton plastik ambalaj atığı toplanarak yaklaşık 100 milyon lira ekonomiye kazandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:17:00 -
93 bin ton plastik atık ekonomiye kazandırıldı

Bakanlık tarafından lisanslandırılan firmalarca toplanan plastik atıklar geri dönüştürülerek plastik ev eşyası, oyuncak ve tekstil ürünleri üretiminde kullanılıyor. Polietilen ve polikarbonat, polietilen ve poliamid, polivinilklörür, polipropilen ve polistiren olmak üzere 5 farklı türden oluşan plastik atıkların 1 tonunun geri dönüşümü ile 5 bin 774 kilovatsaat enerji ve yüzde 80 enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

 

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