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Gündem 91 FETÖ'cüye gözaltı Kıskaç-10 operasyonu
Gündem

91 FETÖ'cüye gözaltı Kıskaç-10 operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-03-09 11:39:00 -

30 ilde FETÖ’ye yönelik başlatın “KISKAÇ-10” operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı. 5 gün önce başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan şahısların FETÖ'nün “Askeri Mahrem Yapılanması”, “Emniyet Mahrem Yapılanması” ve “Güncel Yapılanması”nda yer aldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-10” operasyonlarında 9️1️ şüpheli yakalandığını duyurdu.

 

Yerlikaya operasyonlara dair görüntüleri de paylaşırken evlerin çatısında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını şu şekilde duyurdu:

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara(2), Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-10” operasyonlarında şüphelilerin:

ARALARINDA 2009 KPSS SINAV SORULARINI ÇALANLAR DA VAR

Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması”, “Emniyet Mahrem Yapılanması” ve “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu."

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