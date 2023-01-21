91 bin TL'lik arsa 23 milyon oldu! Sebebini duyanın ağzı açık kaldı

"Kırıkkale'nin Doğanay köyünde 11 bin 572 metrekare arazi 91 bin 500 TL resmi senet bedeli ile satılıyor. Arsayı alan kişi bir değerleme şirketine bir ay sonra rapor hazırlatıyor ve arsanın bedeli rapora göre 22.8 milyon TL'ye çıkıyor" bilgisini paylaşan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bu çakallığın amacının, satış işlemini 400 bin dolar seviyesine çıkarıp Türk vatandaşlığı almak olduğunu belirtti. "Türk vatandaşlığına başvuru için 250 bin dolardan gayrimenkul satışı mı olur diyorduk. Sınır 400 bin dolara yükseldi, değişen bir şey olmadı" ifadelerini kullanan Tezel, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'nin Doğanay köyünde 11 bin 572 metrekare arazi 91 bin 500 TL resmi senet bedeli ile satılıyor. Arsayı alan kişi bir değerleme şirketine bir ay sonra rapor hazırlatıyor ve arsanın bedeli rapora göre 22.8 milyon TL'ye çıkıyor.

Arsanın bir hissesi 7.3 milyon TL, diğer hissesi 7.4 milyon TL, üçüncü hissesi ise 7.3 milyon TL bedel ile üç yabancıya satılıyor.

Amaç satış işlemini 400 bin dolar seviyesine çıkarıp Türk vatandaşlığı almak.

Düşük bedelli daireler de şişirme rakamlar ile 400 bin seviyesine çıkarılıyormuş.

Türk vatandaşlığına başvuru için 250 bin dolardan gayrimenkul satışı mı olur diyorduk. Sınır 400 bin dolara yükseldi, değişen bir şey olmadı.

1 milyon dolara da çıkarılırsa da sahtekarlık devam eder. Ya yabancılara yapılan satışlar çok sıkı denetlenmeli ya da bu işin doğrusu yapılmalı.

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gayrimenkul satışları karşılığında vatandaşlık değil oturum izni verilmeli.

Eğer biri, Türk vatandaşı olmak istiyorsa önce vatandaşlık uyum sürecinden geçmeli. Dil, genel kültür gibi yeterlilik sınavlarına girmeli!"