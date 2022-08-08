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Dünya 900 yıllık tarihi köprü dakikalar içinde yanıp yok oldu
Dünya

900 yıllık tarihi köprü dakikalar içinde yanıp yok oldu

Çin'in Fucien eyaletinde bulunan 900 yıllık tarihi Wan'an Köprüsü çıkan yangında küle döndü. Çinli mimari uzmanlar, yaptıkları açıklamada, yangının doğal nedenlerle çıkmış olabileceğine ihtimal vermediklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 07:52:00 -
900 yıllık tarihi köprü dakikalar içinde yanıp yok oldu

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times'a göre, Song Hanedanlığı döneminde, şimdiki Fucien'in Pingnan bölgesinde taşıyıcılar taştan geri kalan kısımlarının tamamı ahşaptan yapılan kemerli köprüde yangın çıktı.

900 yıllık köprünün gövdesi, yangının ilk 20 dakikasında çöktü. Yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında can kaybı olmadı. Yangının çıkış nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Çin'de tarihi mimari alanında uzman isimler, yaptıkları açıklamada, yangının doğal nedenlerle çıkmış olabileceğine ihtimal vermediklerini ifade etti.

Uzmanlar da suyun üzerindeki bir köprüde yangın çıkmasının nadir bir olay olduğunu vurguladı.

Yangının insan eliyle çıkarılmış olabileceğine işaret eden uzmanlar, tarihi ahşap yapıları korumanın önemli olduğunu söyledi.

"Evrensel Barış Köprüsü" olarak da bilinen Wan'an, 98 metreden fazla uzunluğuyla "ülkenin en uzun ahşap köprüsü" konumunda.

Köprüde daha önce de yangın çıkmış ve zarar gören kısımları restore edilmişti.

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