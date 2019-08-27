900 bin mülteci Avrupa kapısında perişan

Münübe Yılmaz

Avrupa kapısında bekleyen 900 bin sığınmacının Avrupa’ya girmesi ile ilgili işlemler yıllardır devam ediyor, yahut hiçbir işlem yapılmıyor ve sığınmacılar Avrupa kapılarında perişan bekliyor. Yıllarca resmi evrakı olmadan bekleyen kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüz binlerce mülteci, kısıtlı yaşam koşulları altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Özellikle Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere, AB sınırlarındaki çadır kentlerde yaşayan sığınmacıların yüzde 44’lük kısmı Almanya’ya sığınma talebinde bulunurken, yüzde 12’sı ise İtalya’ya başvuruyor. Avrupa’ya iltica talebinde bulunan sığınmacıların başvurularının bekletilmesi veya reddedilmesindeki en önemli sebeplerden birisi ise Avrupa ülkelerinde artan ırkçılık ve göçmen karşıtlığı ile beraber çıkarılan yasalar ve kanunlar. Özellikle son üç yıldır sığınma taleplerini reddetme oranında hızlı bir artış yaşanırken, İtalya’da 2018’de yüzde 60 olan sığınmacılara red oranı, son bir yıl içerisinde yüzde 80’e ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın yayınladığı rapora göre, 2018 yılında Avrupa’ya yapılan 581 bin başvurudan 217 bin kişiye ilk karar aşamasında olumlu yanıt verilirken, 2019 yılının başından bu Haziran ayına kadar 439 bin kişi sığınma başvurusunda bulundu fakat bunların 337 bin civarı hala bekleme durumunda.