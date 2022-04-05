90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimi uygulaması sona erdi!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Ankara Temsilcisi Ramazan Tan, çocuk teslimine ilişkin yeni düzenleme ile kamuoyunda vicdanları sızlatan görüntülerin ortaya çıkmasına sebeb olan 90 yıllık icra yolu ile çocuk teslimi uygulamasının sona ermesini Yeni Akit’e değerlendirdi. Ramazan Tan, “Çocuk icrası uygulamasında yapılan değişiklik ile 11 ilde çocuk teslim merkezleri hizmete başlıyor.

Yeni yasa ile çocuklarını göremeyen anne/baba ve anne/babalarını göremeyen çocukların bu dertlerinin bir nebze olsun çözüme kavuşturulması umut verici. Ancak yargı çok ilginç bir şekilde kanunlara uymamaktadır. 6684 ortak velayet yasası olmasına rağmen uygulanmamaktadır” görüşünü dile getirdi.

“Umarız çocuk tesliminde zorluk çıkaranlar ceza alır”

Tan, “Çocuk teslimi ile ilgili yeni kanundan önce de çocuk teslimine zorluk çıkaran kişi hakkında hapis cezası varken bu uygulamada yerine getirilmiyordu. Umarız bu sefer yeni kanunda belirtilen hapis cezaları çocuğun tesliminde zorluk çıkaran anne/baba hakkında uygulanır. Çocuk teslimi konusunda zorluk çıkaran ve çocuğu karşı tarafa düşman eden kişilerden velayet alınır. Umarız bu kanunun uygulamasında yine cinsiyetçi yaklaşımlar olmaz. Hiçbir bilimsel veri olmamasına rağmen çocuğun üstün yararını sürekli kadın lehine gören bağnaz anlayışın terk edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Devam eden sorunların takipsiyiz!”

Ramazan Tan, sürekli mağduriyet üreten genç evlilik, süresiz nafaka konularına da dikkat çekerek, “Süresiz nafaka, genç evlilik, velayet, 6284 sayılı kanun uygulamaları konularında yargının cinsiyetçi yaklaşımı terk etmesini temenni ederiz. Bir cinsi üstün tutan hâkimlerin de görevlerinden uzaklaştırılması gerekir. Bu bağlamda yeni açılan çocuk teslim merkezlerinin amacına hizmet etmesi için cinsiyet ayırt edilmeden uygulanmasının takipçisi olacağız. Kanunun uygulanmasında yaşanan eksiklikleri devlet yetkilileri ile paylaşıp yanlışların düzeltilip daha güzel ve adil bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.