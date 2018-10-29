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90 milyon yolcunun gözü Vestel’de olacak

Bugün ilk fazı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda yolcular uçuşlarını Vestel tarafından bilgilendirme ekranlarından takip edecek.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:28
90 milyon yolcunun gözü Vestel’de olacak

Bugün 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda yolcular, Vestel tarafından üretilen bin 300 adet 49 inç ve bin 850 adet 55 inç bilgilendirme ekranından uçuşlarını takip edebilecek. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki dijital ekran çözümlerinin havacılık sektöründeki iddialarının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 09:28
  1. İstanbul Yeni Havalimanı
  2. Vestel
  3. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan

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