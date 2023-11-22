90 milyar liranın üzerinde kaynak desteği! Şube açılışlarını sürdürüyor!

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın Karabük şubesi açıldı.

Açılışta konuşan Akben, Vakıf Katılım'ın Karabük şubesiyle 188 şubeye ulaştığını belirtti.

Akben, "Ülke genelinde 20 binden fazla kamu bankası, TAM ATM ve PTT ATM'leri aracılığıyla ücretsiz, masrafsız para yatırıp çekebileceğiniz, mobil ve internet şubemizden tüm EFT ve havale işlemlerinizi ücretsiz olarak yapabileceğiniz hizmetlerimizle Karabük halkına en iyi müşteri deneyimini yaşatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Son 2 yılda KOBİ'lere Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 2 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını aktaran Akben, şöyle devam etti:

"Başta istihdam, imalat, ihracat ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren KOBİ'ler olmak üzere ülkemizin büyümesine katkı sağlayan işletmelerimize 2023 yılı 3. çeyrek sonu itibarıyla nakdi 63,1 milyar lira, gayri nakdi 27,5 milyar lira olmak üzere toplamda 90 milyar liranın üzerinde kaynak desteği sunduk. Son 3 yılda yenilenebilir enerji, tarım ve gıda, kimya ve ileri teknoloji destekli makine endüstrisi alanlarında kar zarar yatırım ortaklıklarına bugüne kadar 4,5 milyar liraya yakın fon katkısı yaptık."

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Akben Vakıf Katılım'ın kurulduğu ilk günden bu yana katılım finans esasları doğrultusunda müşteri deneyimi odaklı yaklaşımıyla ihracatçılara ihracat taahhütlü finansman projeleriyle 63 milyar lira nakit kaynak sağladığını belirten Akben, şunları kaydetti:

"Ülkemiz altın ekosistemine kazandırılması amacıyla yastık altındaki altınları Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) ve Şube Altın Günleri ile toplayan Vakıf Katılım, ayrıca katılım finans ilkeleri çerçevesinde alternatif yatırım ürünleri kullanmak isteyen müşterilere sunulmak üzere hisse senedi işlemlerine ve TEFAS üzerinden yatırım fonlarına da aracılık ediyor.

Kurulduğumuz 2016'dan bu yana katılım finans sektöründe yaptığımız atılımlarla büyük başarılara imza attık. Teknolojiye öncelik vermek suretiyle sektöre yenilik katacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda hizmete aldığımız Garantili Fon Transferi (GFT), yeni nesil dijital ödeme yöntemi olarak sektörde yerini aldı. Çekin, senedin çok daha ötesinde olan GFT'yle mal ve hizmet alımı yapan işletmelere garantörlük yapıyoruz."

Yaptıkları satışın bedelini Vakıf Katılım garantisinde GFT ile tahsil eden işletmelerin ödemelerini GFT'yle vadesini beklemeden dijital olarak yapabilmelerine olanak sağladıklarını vurgulayan Akben, "GFT ürünümüzle alacakların bölünerek ödemelerde kullanılmasının önünü açarak işletmelerimizin nakit akışlarını daha kolay yönetmelerini temin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Açılışa, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Vakıf Katılım üst yöneticileri ve Karabük iş dünyasının temsilcileri katıldı.