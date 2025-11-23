  • İSTANBUL
9 yıldır firariydi... Enselendi!
Yerel

9 yıldır firariydi... Enselendi!

IHA
IHA Giriş Tarihi:
9 yıldır firariydi... Enselendi!

Eskişehir'de polis ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında 26 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 26 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

9 yıldır firari olarak aranan K.C. isimli şahıs yakalandı.

