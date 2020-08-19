9 yılda 3 milyonu aşkın baba evinden uzaklaştırıldı

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu, ‘kadına şiddet’ argümanının arkasına saklanan yurt dışı sermayeli feminist derneklerin silahına dönüşen 6284 sayılı kanunun yıkıcı etkisini gözler önüne seren araştırmayı, Akit ile paylaştı. Kadına şiddet hadiselerinin önlenmesi amacıyla 24 Kasım 2011’de CHP’nin teklifi ve TBMM’deki 4 partinin onayıyla kabul edilen ‘6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ önümüzdeki aylarda yürürlükteki 9’uncu yılını dolduracak. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, 29 Kasım 2011’de Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından aile ve özellikle erkekler üzerinde korkunç etkiye neden olan kanunun ardından kadının bir beyanı ile delil veya belge aranmaksızın erkeğin 1 ila 6 ay süresince evinden atıldığını, çiftlerin arasını bozmakla kalmayan kanun ile aile kurumuna dinamit yerleştirildiğini söyledi.

İftiralarla hapse girdiler

Türkiye’de aile yapısını uçuruma sürükleyen kanunun yuvalarda oluşturduğu tahribatın günden güne ortaya çıkmaya devam ettiğini belirten Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu’nun açıkladığı rakamlara göre 2011- 2020 yılları arası toplam 3 milyon 41 bin 674 baba evinden uzaklaştırıldı. Platformun istatistiklerine göre 2011 yılında 143 bin 489 baba evden uzaklaştırılırken 2019 yılında bu rakam 598 bin 674’e yükseldi. Her yıl aileyi yıkmaya devam eden kanun ile kadının sözlü beyanı çerçevesinde erkekler iftiralarla hapse atıldı.

Şiddeti koz kullanan kadın nesli ortaya çıktı

9 yılda 3 milyon erkeğin ailesinden 6 aya kadar uzaklaştırılmasının ‘sosyal travma’ olduğuna dikkati çeken Ergincan, “6284 sayılı kanun evden uzaklaştırma bahanesi için şiddeti koz olarak kullanan kadın neslini ortaya çıkarmış, aileleri parçalamış, babaları delilsiz-belgesiz evden uzaklaştırmıştır. Her yıl artan ve milyonlara ulaşan bu uzaklaştırma verileri, yakın gelecekte evliliğe ve aileye dair güvenin sarsılmasına neden olacaktır. Aile kurumunun yargı-yasama-yürütme yoluyla yıkılması darbesine dur denilmelidir. 2011 yılından beri bu hataya düşenler, artan sayıları göz önünde tutarak derhal yanlışlarından dönmelidir” uyarısını yaptı.