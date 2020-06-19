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Aktüel

"9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı" 25 Haziran'da başlayacak

Kurultayda yayın dünyasında ve kitap tedarik zincirinde yeni dönem, yayıncılıkta dijital seçenekler, telif hakları, yazılı kültürü koruma yasası ve okuma kültürü mercek altına alınacak

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:16:29 -
"9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı" 25 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yayıncılar Birliği'nin (TYB) 25-26 Haziran tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştireceği "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı"nın programı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilecek kurultay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral, TYB Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer ve Lübnanlı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf’un açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Türkiye'den ve dünyadan farklı alanlarda uzman yayıncıları, yazarları ve yayıncılık paydaşlarını buluşturacak olan kurultayın kapanış konuşmasını ise Murathan Mungan yapacak.

Kurultayda yayın dünyasında ve kitap tedarik zincirinde yeni dönem, yayıncılıkta dijital seçenekler, telif hakları, yazılı kültürü koruma yasası ve okuma kültürü mercek altına alınacak.

Ayrıca kurultay programında yer alan oturumlar, sektörün geçirdiği bu olağanüstü dönemde ortak sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri üretken bir diyalog zemininde gündeme taşımayı amaçlıyor.

Yayıncılık dünyasına ve kitaplara ilgi duyan herkesin katılımına açık olan kurultaya katılmak için internet üzerinden form doldurularak kayıt yaptırılabilecek.

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