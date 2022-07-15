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Gündem 9 terörist daha öldürüldü
Gündem

9 terörist daha öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 14:40:00 -
9 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Twitter'dan paylaşım yapan bakanlık, şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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