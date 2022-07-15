9 terörist daha öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Twitter'dan paylaşım yapan bakanlık, şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.