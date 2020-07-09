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9 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Temmuz koronavirüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 20:06:00 - 2020-07-09 20:19:44
9 Temmuz koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise bin 24 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 879 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 190 bin 390 oldu.

Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

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