  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık düğmeye bastı! Emeklilik sisteminde köklü değişiklik: Maaş makası kapanıyor Martılar balık peşinde define avcıları hazine peşinde Ünlü yönetmenin adı da belgelerden çıktı: Beyaz Saray ziyaretinde Epstein parmağı Suudi Arabistan bu olayla çalkalanıyor: Harekete geçtiler! Büyük tepki var! O gelişme akıllara getirdi ünlü ismi ama... Galatasaray 10 kuralı için Frattesi'den vazgeçti Bükemedikleri eli öptüler! Selçuk Bayraktar'ın sözleri akıllara geldi: SİHA'ya ihtiyacınız olursa ve biz vermezsek sizin için çok şey değişir Neşterin gölgesindeki hayatlar! Ameliyathanenin gizemi fotoğraflarda Kalp hastalığı çocuk yaşta başlıyor: 10 kritik belirtiye dikkat!
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Youtube'dan yeni hizmet: Dublaj özelliği devreye girdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Youtube'dan yeni hizmet: Dublaj özelliği devreye girdi!

Youtube, videoları farklı dillerde izlemeyi kolaylaştıran yeni dublaj özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

#1
Foto - Youtube'dan yeni hizmet: Dublaj özelliği devreye girdi!

YouTube, içerik üreticileri ve izleyiciler için geliştirdiği yapay zeka tabanlı seslendirme özelliğinde önemli güncellemeler yaptığını duyurdu. Google'a ait platform, bu yenilikle birlikte özelliğin artık herkes tarafından kullanılabileceğini ve toplamda 27 dili desteklediğini açıkladı.

#2
Foto - Youtube'dan yeni hizmet: Dublaj özelliği devreye girdi!

İlk olarak 2024 yılında sınırlı sayıda üreticiyle test edilen bu teknoloji, içeriklerin ana dil dışında farklı dillerde de izlenmesine olanak tanıyor. İçerik üreticileri bu özellik sayesinde videolarının keşfedilme oranlarını artırabilirken, dileyenler özelliği tamamen devre dışı bırakabiliyor.

#3
Foto - Youtube'dan yeni hizmet: Dublaj özelliği devreye girdi!

Aralık ayında günde altı milyondan fazla izleyicinin yapay zeka seslendirmeli içerik tükettiğini belirten platform, robotik ses sorununu çözmek için İfade Edici Konuşma özelliğini devreye aldı. İngilizce ve İspanyolca dahil sekiz dilde sunulan bu yenilik, konuşmacının tonunu ve duygusunu koruyarak daha doğal bir deneyim sunmayı hedefliyor.

#4
Foto - Youtube'dan yeni hizmet: Dublaj özelliği devreye girdi!

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DİL AYARLARI Kullanıcılar, ayarlar menüsündeki "Tercih Edilen Diller" seçeneği üzerinden seslendirme, başlık ve açıklamalar için istedikleri dilleri belirleyebiliyor. Ayrıca şirket, çevrilen sesle konuşmacının dudak hareketlerini eşleştiren Dudak Senkronizasyonu özelliği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

#5
Foto - Youtube'dan yeni hizmet: Dublaj özelliği devreye girdi!

YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIR Bilgisayardan YouTube Studio hesabınıza giriş yapın ve sol menüden Ayarlar'a tıklayın. Ardından Gelişmiş Ayarlar'ı seçin.

#6
Foto - Youtube'dan yeni hizmet: Dublaj özelliği devreye girdi!

“Otomatik seslendirmeye izin ver” seçeneğini işaretleyin. Seslendirmeleri yayınlanmadan önce kontrol etmek istiyorsanız “Seslendirmeleri yayınlamadan önce manuel olarak incele” kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın.

#7
Foto - Youtube'dan yeni hizmet: Dublaj özelliği devreye girdi!

İnceleme kapsamı için tüm diller ya da yalnızca deneysel diller seçeneklerinden birini belirleyin. Ayarları kaydetmek için kaydetmeyi unutmayın./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla ..
Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha
Ekonomi

Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha

Türkiye Petrolleri ile ABD’li enerji devi Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere bir mutabakat zap..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz
Gündem

Türkiye'den Nijerya açıklaması: Kınıyoruz

Türkiye, Nijerya'da 170 kişi hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısını güçlü şekilde kınadığını duyurdu.

'İsrail miti yıkılıyor!'
Aktüel

'İsrail miti yıkılıyor!'

Cumali Dalkılıç Time Türk'te yazdı: ABD'de yeni bir “mit” kuruluyor. Sosyal ve ekonomik altyapısı çöken ülkede yeniden ulus inşasına gidiliy..
CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"
Gündem

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

Her fırsatta "demokrasi" havariliği yapan ancak parti içinde tam bir "tek adam" diktası yürüten CHP, kendi belediye başkanını susturmaya çal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23