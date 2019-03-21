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9. Otomotiv Kongresi

Nissan Türkiye Genel Müdür Sinan Özkök:- "Dijitalleşme, müşteriyi bire bir dijital platformda takip edebilmek, o müşterinin etrafındaki bütün dijital dünyaya dokunabilmek ve çözümler sunabilmektir. Bunu yapabildiğimiz zaman yarınımızı güvence altına alırız"- Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç:- "Firmaların dijital imkanlarla müşterilerini daha iyi tanıması ve müşteriye daha uygun ürünü vermeye odaklanması gerekiyor"- Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk:- "Kişilerin ya da müşterilerimizin taleplerine göre değişik tasarımları ortaya koyabileceğimiz bir otomotiv dünyasında doğru gidiyoruz. Dijitalleşmenin, hayal ettiğiniz müddetçe sonu yok"

21 Mart 2019 Perşembe 18:59
9. Otomotiv Kongresi

İSTANBUL (AA) - Nissan Türkiye Genel Müdür Sinan Özkök, "Dijitalleşme, müşteriyi bire bir dijital platformda takip edebilmek, o müşterinin etrafındaki bütün dijital dünyaya dokunabilmek ve çözümler sunabilmektir. Bunu yapabildiğimiz zaman yarınımızı güvence altına alırız." dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından bu yıl "Otomotiv Perakendeciliğinde Dijital Dünya" temasıyla 9'uncusu düzenlenen Otomotiv Kongresi kapsamında "Dijitalleşen Dünyada Otomotivin Geleceği" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele, Nissan Türkiye Genel Müdür Sinan Özkök, Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ve Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk konuşmacı olarak katıldı.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Özkök, paneldeki konuşmasında, dijitalleşme ile birlikte otomotiv sektörünün de dönüştüğünü belirterek, otomotivdeki ana trendlerin değiştiğini söyledi.

Yapılan araştırmalara göre, 2030'a kadar otomotivde ana trendlerin başında dijitalleşme ve araç iletişiminin geldiğini anlatan Özkök, bunu sırasıyla bataryalı elektrikli araçlar, yakıt hücreli elektrikli araçlar ve hibrit elektrikli araçların takip ettiğini ifade etti.

Özkök, "Dijitalleşme, müşteriyi bire bir dijital platformda takip edebilmek, o müşterinin etrafındaki bütün dijital dünyaya dokunabilmek ve çözümler sunabilmektir. Bunu yapabildiğimiz zaman yarınımızı güvence altına alırız." diye konuştu.

Dijitalleşmenin aynı zamanda müşteriyi mobil platformlarda yakalamayı gerektirdiğine dikkati çeken Özkök, potansiyel müşterilerinin bilgisini mobil platformlardan sağladıklarını anlattı.

- "Müşteri, zaten bayiye gelmeden önce birçok bilgi ediniyor"


Peugeot Türkiye Genel Müdürü Anaç da otomotiv sektöründe faaliyet gösterenlerin müşteriye karşı her zaman daha duyarlı olduğunu belirterek, dijitalleşmeyle birlikte müşterilerin zaten bayiye gelmeden önce birçok bilgi edindiğini söyledi.

Sektörde verimlilik problemi olduğunun altını çizen Anaç, eylem planları dahilinde bayilerini daha verimli hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Anaç, dijitalleşmenin satış ve pazarlamaya olan etkisinden dolayı, otomotiv sektöründe çalışanları yakından ilgilendirdiğini belirterek, firmaların dijital imkanlarla müşterilerini daha iyi tanıması ve müşteriye daha uygun ürünü vermeye odaklanması gerektiğini vurguladı.


- "Dijitalleşmenin, hayal ettiğiniz müddetçe sonu yok"

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Yücetürk ise otomotivde dijitalleşmenin birçok dalı olduğunu ancak dijitalleşmenin temelinde teknolojinin getirmiş olduğu imkanlarla muazzam bir veri toplama ve bu veriyi analiz edip yeni ürünler ve hizmetler ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.

Yapılan analizlerin otomotiv firmasının faaliyetlerini şekillendirdiği anlatan Yücetürk, şunları kaydetti:

"Her zaman var olacak olan müşterinin ne istediğini, ne isteyebileceğini önden öngörmek ya da problemlerinin ne olacağını önden kestirip ona göre çözümler üretebilmek gerekiyor. Otonom araçların daha fazla dünyamıza girmeye başladığını görelim artık. Belki gelecekte aracı sürmek zorunda kalmayacağız. Belki araçlar bir çalışma ofisine ya da bir eğlence ortamına dönüşecek, o şekilde tasarlanacak. Dolayısıyla kişilerin ya da müşterilerimizin taleplerine göre değişik tasarımları ortaya koyabileceğimiz bir otomotiv dünyasında doğru gidiyoruz. Dijitalleşmenin, hayal ettiğiniz müddetçe sonu yok."






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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:59
  1. Otomotiv Kongresi
  2. OYDER

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