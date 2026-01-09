9 Ocak 2023: Yahya Baş (Belediye Başkanı, Milletvekili)

Yahya Baş, 1952 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve İstanbul Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Bir müddet serbest mimar olarak çalıştı.







1994-2002 yılları arasında Güngören Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Yahya Baş, 2002-2007 yılları arasında da 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği görevlerinde bulundu.



2012-2015 yılları arasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakan yardımcısı olarak görev yapan Baş, Evli ve dört çocuk babası olup, Arapça ve Fransızca biliyordu.



Güngören Kurucu Belediye Başkanı ve eski AK Parti Milletvekili Yahya Baş, 9 Ocak 2023’te 71 yaşında hayatını kaybetti.







10 Ocak Salı günü ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı, Güngören Köyiçi Mezarlığına defnedildi.



Cenaze merasiminde Baş’ın çocukları eski AK Parti İlçe Başkanı Bünyamin Baş ve kardeşleri Yusuf Baş ile Şaban Baş taziyeleri kabul etti.







Ayrıca cenazeye, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır ve çok sayıda partili katıldı.