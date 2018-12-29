9 milyon 500 bin vatandaş faydalandı! İmar Barışı’nda hafta sonu mesaisi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı” dedi. Trabzon Valiliğini ziyaret eden Bakan Kurum’u Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve ilçe belediye başkanları karşıladı.

Avni Aker’in yerine şehir parkı yapılıyor

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Trabzon’un geleceği adına vali, milletvekilleri ve belediye başkanları ile belli kararlar aldıklarını ifade etti. Kurum, “Trabzonspor hem bölgenin hem Türkiyemizin güzide bir kulübü. Başarılarla dolu tarihi var. Avni Aker Stadyumu’nun yerini ki yaklaşık 57 bin metrekarelik bir alan millet bahçesine çeviriyoruz” diye konuştu.

Uzatma sinyali

Açıklamalarında imar barışına ilişkin sürecin 31 Aralık’ta tamamlanacağını anımsatan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık’ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık’a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır. Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir.”