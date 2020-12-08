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Dünya 9 milyar dolar aklayan Rus hackera hapis cezası verildi
Dünya

9 milyar dolar aklayan Rus hackera hapis cezası verildi

Bitcoin -e kripto para borsası aracılığıyla 4 milyar dolardan 9 milyar dolara kadar para aklamakla suçlanan Rus bilgisayar uzmanı Alexander Vinnik hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:23:00 -
9 milyar dolar aklayan Rus hackera hapis cezası verildi

Alexander Vinnik, ABD'nin talebi üzerine 25 Temmuz 2017'de Yunanistan'da tatildeyken gözaltına alındı ve Bitcoin -e kripto para borsası aracılığıyla 4 milyar dolardan 9 milyar dolara kadar para aklamakla suçlandı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ceza İnfaz Mahkemesi’nde duruşması yapılan Vinnik, ‘kara para aklama’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin yargıcı, "Alexander Vinnik ağırlaştırılmış kara para aklamaktan suçlu bulundu ve 5 yıl hapse mahkum edildi" ifadelerini kullandı. Mahkeme, “Bir suç örgütünün parçası olarak kara para aklamaktan” dolayı Vinnik’in mağdurlara tazminat da dahil olmak üzere toplam 100 bin eurodan fazla para cezasına çarptırdı.

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