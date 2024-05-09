9 Mayıs 1805: Seyyid Osman Efendi'nin vefatı (Sadâret Mektûbî Kalemi)

Osman Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Aklâm-ı sitteyi evvelâ Müsta’itzâde Süleyman Efendi şâkirdânından olan, Kethüda Kalemi küttâbından Çengelköylü Hacızâde Mustafa Efendi’den meşkederek icâzet aldı. Daha sonra tekemmül için Saray-ı Hümâyûn hâcegânından Hocapaşalı İbrahim Âfîf Efendi’ye devam etti. Şeyh Hamdullah ekolünde kısa zamanda terâkkî göstererek hocasının takdîrini kazandığı gibi, dâmâdı olma şerefini de elde etti.







Yine hocasının himmetiyle evvelâ Mukabele-i Süvârî Kalemi hulefâsından olup senelerce hizmette bulundu. Daha sonra Sadâret Mektûbî Kalemi’ne nakledildi. Bu hâl üzere iken H. 1220/M. 1805 senesinde vefât etti.



Karacaahmet’te Şeyh Hamdullah’ın civârında medfûn bulunan kayınpederinin yanına defnedilmiştir.





Sadaret Mektubi kalemi ne demek?



Kalem (büro) olarak Divan kalemleri içerisinde âmedî kalemi, sadrazamın sekreteryası olarak mektubi kalemi, dahilî gelen-giden kayıtlarını tutan ve sadaret kethüdasına bağlı kethüda kâtibi kalemleri bu dönemde yeni bürolar olarak kuruldu.